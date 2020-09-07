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Spor Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-09-07 22:23:18 -
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun açılış maçında 11 Eylül Cuma günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Çabukluk ve pas çalışmasıyla devam eden idmanda dar alanda çift kale maç yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Öte yandan yeni transfer Jose Sosa'nın takıma katıldığı belirtildi. Takım arkadaşlarının Arjantinli futbolcuyu alkışlarla karşıladığı aktarıldı. Sosa'nın bireysel çalışmalarla antrenmanlara devam edeceği kaydedildi.

Sakatlığı geçen Faslı futbolcu Nabil Dirar'ın da takıma dahil olduğu bildirildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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