  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-07-24 22:03:54 -
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas organizasyonuyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Fenerbahçe-Çaykur Rizespor müsabakası, saat 21.00'de başlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı