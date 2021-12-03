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Spor Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta?
Spor

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe’nin maçı hangi gün? Süper Lig’in 15.haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı hangi gün?

Yeniakit Publisher
2021-12-03 15:57:00 -
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Lig’de 15.hafta heyecanı 3 Aralık Cuma günü başlayacak. Futbolseverler Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Lig’in 15.haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek. 5 Aralık Pazar akşamı Ülker Stadı’nda oynanacak maçı Zorbay Küçük yönetecek. Ligde istikrarlı bir tablo çizmeyen Fenerbahçe kendi sahasında 3 puan almak istiyor.

3 Aralık Cuma

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş

04 Aralık Cumartesi

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor

16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor

19.00 Galatasaray-Altay

5 Aralık Pazar

13.30 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor

16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir

16.00 GZT Giresunspor-Vavacars Fatih Karagümrük

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor

6 Aralık Pazartesi

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

20.00 Göztepe-Gaziantep FK 

Galatasaray-Altay ne zaman saat kaçta?
Galatasaray-Altay ne zaman saat kaçta?

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Galatasaray-Altay ne zaman saat kaçta?

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