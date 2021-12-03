Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta?
Fenerbahçe’nin maçı hangi gün? Süper Lig’in 15.haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı hangi gün?
Süper Lig’de 15.hafta heyecanı 3 Aralık Cuma günü başlayacak. Futbolseverler Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman?
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta?
Süper Lig’in 15.haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek. 5 Aralık Pazar akşamı Ülker Stadı’nda oynanacak maçı Zorbay Küçük yönetecek. Ligde istikrarlı bir tablo çizmeyen Fenerbahçe kendi sahasında 3 puan almak istiyor.
3 Aralık Cuma
20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş
04 Aralık Cumartesi
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor
16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor
19.00 Galatasaray-Altay
5 Aralık Pazar
13.30 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor
16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir
16.00 GZT Giresunspor-Vavacars Fatih Karagümrük
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
6 Aralık Pazartesi
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
20.00 Göztepe-Gaziantep FK