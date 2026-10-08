Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam ediyor.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, salonda gerçekleştirilen core ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.
Ardından sahada koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı
Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Rize'ye gidecek.