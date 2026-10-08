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Spor Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam ediyor.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, salonda gerçekleştirilen core ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Ardından sahada koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Rize'ye gidecek.

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