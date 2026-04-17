Fenerbahçe - Çaykur Rizespor | CANLI ANLATIM
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadele Fenerbahçe 0 - 0 Çaykur Rizespor skoruyla devam ediyor.
Fenerbahçe 0 - 0 Çaykur Rizespor
45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
45' İlk yarının sonunda en az 3 dakika daha oynanacak.
40' Sarı Kart - Casper Højer
38' Sarı Kart - Loide Augusto
36' Sarı Kart - Taylan Antalyalı
31' Cherif'in yerden arka direğe çevirdiği topta Mithat, Kerem'den önce topa dokunarak kornere gönderdi.
29' Kerem sol kanattan içeri ortaladı. Top savunmadan döndü. Fenerbahçeli oyuncular bu pozisyonda elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi ancak haekm oyunu devam ettirdi.
23' Laci'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta direğin dibinden dışarı çıktı.
13' Ceza yayının solunda topla buluşan Talisca'nın vuruşunda top farklı şekilde üstten auta gitti.
12' Kerem kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Sert şutta top kaleci Fofana'da kaldı.
11' Kerem sol kanatta yerde kaldı. Fenerbahçe kritik noktadan serbest vuruş kullanacak.
8' Ederson'un gönderdiği uzun pasta savunma arkasına sarkan Kerem ceza sahasında topla buluşmadan kaleci öne çıkarak topa sahip oldu.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Brown, Skriniar, Çağlar, Semedo, Guendouzi, Kante, Nene, Kerem, Talisca, Cherif.
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Attila, Samet, Hojer, Taylan, Olowoyin, Laçi, Mihaila, Augusto, Ali Sowe.