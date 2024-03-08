Fenerbahçe bu sezon hiçbir Türk takımının yapamadığını yaptı ve o rekora imza attı! Hiç beklenmedik gelişme
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini deplasmanda 3-0 yendi. Bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı 13 maçın 11'ini kazanan Fenerbahçe, bu turnuvalarda tek sezondaki en yüksek galibiyet oranını yakalayan Türk takımı oldu.
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