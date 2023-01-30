Fenerbahçe, Bruma'dan kurtuldu
Fenerbahçe, PSV'den bonservisini almak zorunda kaldığı Bruma'yı Portekiz ekibi Braga'ya kiraladı.
Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde 4 milyon 250 bin Euro vererek bonservisini aldığı Bruma'yı Portekiz ekibi Braga'ya kiraladığını açıkladı.
Sarı lacivertli ekip, PSV Eindhoven'dan transfer ettiği ancak ligin ilk yarısında lisansını çıkarmadığı Bruma'yı sezon sonuna kadar Braga'ya kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Bruma, SC Braga’ya kiralandı Oyuncumuz Armindo (Bruma) Tué Na Bangna, 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Portekiz’in SC Braga takımına kiralanmıştır. Bruma’nın başarılı bir sezon geçirmesini diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.