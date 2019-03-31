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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Edin Visca yakın

Bu sezon ligin son sıralarından kurtulma savaşı veren Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'nın transferini bitiriyor.

31 Mart 2019 Pazar 16:07
Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Edin Visca yakın

Sezon sonu nokta atış transferlerle 2019-2020 sezonuna bomba gibi girmeye hazırlanan sarı lacivertliler, Medipol Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'nın transferini bitiriyor.

Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Ersun Yanal'ın da çok istediği bir isim olduğu ve Fenerbahçe'nin ihtiyaç duyduğu 1 numaralı isim olması bakımından yeni sezonda Fenerbahçe forması giymeye çok yakın olduğu belirtildi.

Başakşehir'in Boşnak futbolcusu Edin Visca, transferin yıldızı oldu. Süper Lig'in lideri olan takımının başarısında en önemli pay sahiplerinden bir tanesi olan 29 yaşındaki kanat oyuncusu, transferin de en gözde isimlerinden bir tanesi haline geldi.

Boşnak basınındaki haberlere göre futbolcuyu farklı ülkelerden birçok kulüp bünyesine katmaya hazırlanıyor.

En skorer isim

Almanya, İspanya ve Arap dünyasından talipleri olduğu belirtilen futbolcuyu, Fenerbahçe'nin de yakından takip ettiğine dikkat çekildi.

Yıldızını her geçen gün parlatan Edin Visca, milli arayı da iyi geçirdi. Bosna Hersek'in Ermenistan'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada ikinci golün asistini yapan oyuncu, Yunanistan ile 2-2 tamamlanan karşılaşmada da ilk golü atan isim olmuştu.

Bu maçın ardından Yunan basın mensuplarının kendisine büyük bir ilgi gösterdiği Visca'nın, isteklerini kıramayarak Yunan gazetecilere formasını hediye ettiği ortaya çıktı.

Edin Visca bu sezon Başakşehir formasıyla ligde 10 gol-12 asistle oynarken, Türkiye Kupası'nda ise 1 gol kaydetti.

Toplam 2650 dakika sahada kalan futbolcu, turuncu-lacivertlilerin en skorer ismi olarak skor yükünü sırtlandı.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 16:07
  1. Edin Visca
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  3. Fenerbahçe
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