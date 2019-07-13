Fenerbahçe bomba transferi duyurdu! Fenerbahçe, daha önce Galatasaray forması giyen Garry Rodrigues'i renklerine bağladığını duyurdu.

Fenerbahçe daha önce İstanbul'a getirdiği bir dönem Galatasaray'da forma giyen Yeşil Burun Adalı futbolcu Garry Rodrigues'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Sarı-lacivertli takım geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardığı ve İstanbul'a getirdiği Garry Rodrigues'i renklerine bağladı. Kulüp yaptığı paylaşımla transferi duyurdu. 28 yaşındaki Yeşil Burun Adalı futbolcu geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'dan Al Ittihad'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, oyuncunun Fenerbahçe'ye transferi sonrası yıldız ismi eleştiri yağmuruna tutmuş ve Instagram hesabını şikayet ederek kapattırmıştı. Sol kanatta forma giyen 1.73 boyundaki Rodrigues, sürati ve çalım özelliğiyle dikkat çekiyor.

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