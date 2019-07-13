0553 313 94 23

Fenerbahçe bomba transferi duyurdu!

Fenerbahçe, daha önce Galatasaray forması giyen Garry Rodrigues'i renklerine bağladığını duyurdu.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:31
Fenerbahçe bomba transferi duyurdu!

Fenerbahçe daha önce İstanbul'a getirdiği bir dönem Galatasaray'da forma giyen Yeşil Burun Adalı futbolcu Garry Rodrigues'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Sarı-lacivertli takım geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardığı ve İstanbul'a getirdiği Garry Rodrigues'i renklerine bağladı. Kulüp yaptığı paylaşımla transferi duyurdu.

28 yaşındaki Yeşil Burun Adalı futbolcu geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'dan Al Ittihad'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, oyuncunun Fenerbahçe'ye transferi sonrası yıldız ismi eleştiri yağmuruna tutmuş ve Instagram hesabını şikayet ederek kapattırmıştı.

Sol kanatta forma giyen 1.73 boyundaki Rodrigues, sürati ve çalım özelliğiyle dikkat çekiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:31
  1. Fenerbahçe
  2. İstanbul
  3. Galatasaray
  4. Garry Rodrigues

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbolda transfer
    1. Basketbolda transfer
    2. Ani sıcaklık artışları kalp krizini..
    3. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in 15..
    4. HDP’den cami düşmanlığı
    5. Mezarlığın duvar çitlerini çaldılar
    6. Mamak Belediyesi her akşam çocuk..
    7. (Özel) Evi yanan Ünsal aile yardım..
    8. Kileci’den 15 Temmuz mesajı
    9. 32 yıllık bekçi emekli oldu
    10. Josef De Souza kimdir nereli ve kaç..
    11. Gözlere bakılarak anlaşılan 4 hastalık
    12. Altunkaya’dan 15 Temmuz mesajı
    13. "Karşıyaka Stadı'nın ihalesinin..
    14. Selendi TSM’den yaz Kur’an kurslarında..
    15. Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde bulunan..
    16. GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan’dan 15..
    17. Garry Rodrigues kimdir nereli ve kaç..
    18. Teslimatta 2.gün! S-400 parçası geliyor
    19. Bayburt Kehribarı piyasaya sürüldü
    20. Şantaj çetesi tutuklandı
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Babacan’a büyük şok: Partinin patentini ona vermeyeceğim
    Babacan’a büyük şok: Partinin patentini ona vermeyeceğim
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!