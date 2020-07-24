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Spor

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi!

Fatih Karagümrük'ün sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Ajax altyapısından yetişen Brahim Darri’nin Fenerbahçe ile anlaştığı iddia ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 08:24:00 - 2020-07-24 08:26:24
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi!

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ün Fas asıllı Hollandalı futbolcusu Brahim Darri'yle 3 yıllık bir anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.

Fatih Karagümrük cephesinin de doğruladığı bu transfer sonucunda Darri, sezon başında Fenerbahçe'ye katılacak ve yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek.

Brahim Darri bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 31 maça çıktı, bu karşılaşmaların 25'ine ilk 11'de başladı. Çıktığı 31 maçta 4 gol atan Darri, 1 tane de asist yaptı.

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