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Spor

Fenerbahçe Beşiktaş’ın yıldızı için düğmeye bastı! Emre Belözoğlu devreye girdi

Gelecek sezon Süper Lig’de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe’nin, daha önce de transfer gündeminde olan Dorukhan Toköz için resmen düğmeye bastığı öğrenildi. Transfer için devrede olan Emre Belözoğlu'nun Ahmet Bulut’la görüşme yaptığı da iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 10:15:00 -
Fenerbahçe Beşiktaş’ın yıldızı için düğmeye bastı! Emre Belözoğlu devreye girdi

Fenerbahçe'den Dorukhan Toköz hamlesi geliyor. Fanatik'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Dorukhan için Beşiktaş’ın kapısını çaldı. Siyah- Beyazlılar’la sözleşmesi 1 yıl daha olan Dorukhan için Kanarya’nın, 2 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi. Bu paranın yanı sıra Milli futbolcu için yapılan teklifin kabul edilmesi halinde bir ek maddenin daha Fenerbahçe tarafından yapıldığı öğrenildi.

Beşiktaş da sıcak bakıyor

Buna göre Dorukhan’ın yurt dışına transfer olması durumunda bir sonraki satışından da Beşiktaş’a yüzde 20 pay verilecek. Menajerini değiştiren ve Ahmet Bulut’la anlaşan yıldız oyuncunun transferinde yeni sezonda Sportif Direktör pozisyonuna oturacak olan kaptan Emre Belözoğlu’nun kilit rol oynadığı gelen haberler arasında yer alıyor.

Başkan Ali Koç’un da, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu takımda görmeyi çok istediği, ayrıca Dorukhan’ın babası Mustafa Toköz’ün de çok iyi bir Fenerbahçeli olduğu biliniyor. Kara Kartal’ın, Dorukhan teklifine sıcak baktığı konuşulurken, son kararın Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerinin, teknik direktör Sergen Yalçın’la yapacağı toplantı sonrasında netleşmesi bekleniyor.

 

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