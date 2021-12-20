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Spor Fenerbahçe-Beşiktaş maçının spikeri Yalçın Çetin özür diledi
Spor

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının spikeri Yalçın Çetin özür diledi

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yayıncı kuruluş spikeri Yalçın Çetin'in sarı-lacivertli taraftarların küfür ettiği sırada yaptığı yorumlara tepkiler dinmiyor. Yalçın Çetin konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 09:50:00 -
Fenerbahçe-Beşiktaş maçının spikeri Yalçın Çetin özür diledi

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini anlatan Yalçın Çetin, sarı-lacivertli taraftarların küfürlü tezahüratlarını kulaklığı takılı olduğu için duymadığı belirterek, özür diledi.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş derbide 2-2 berabere kaldı. Mücadele sırasında Fenerbahçeli taraftarların küfürlü tezahüratlarında sarı lacivertli taraftarların takımlarını desteklediğinden bahseden spiker Yalçın Çetin ise maçın ardından özür diledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Çetin, "Günlük yaşantımda bırakın küfrü, argo kelime kullanmaktan sakınan ben kötü sözü övemem. Kulaklık takılı olduğu için tribün sesini duymadım ve tamamen yayına odaklandım. İkinci yarıda FB taraftarının cep telefonu ışığı ile yansıttığı görüntüyü görsel şov olarak tanımladım. 30 yıldır sporun ve futbolun güzelliklerini yansıtmaya çalışıyorum. Hayatım boyunca kimseyi kırmamak adına çaba sarfettim. Hata yapıldığında özür dilemenin erdem olduğuna inandım. Tüm içtenliğimle farkında olmadan kırdığım, üzdüğüm herkesten özür dilerim. Sevgi ve saygılarımla..." ifadelerini kullandı.

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