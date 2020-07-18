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Spor

Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-07-18 21:40:28 -
Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Üç gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması, saat 21.00'de başlayacak.


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