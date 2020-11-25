  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe Beşiktaş maçının hakemi kim? | Süper Lig 10. hafta programı
Spor

Fenerbahçe Beşiktaş maçının hakemi kim? | Süper Lig 10. hafta programı

Fenerbahçe Beşiktaş maçı hakemi | Süper Lig'in 10. haftası Fenerbahçe Beşiktaş maçına sahne olacak. Futbolseverler Fenerbahçe Beşiktaş maçının hakemini araştırıyor. Peki, derbiyi kim yönetecek? | Süper Lig 10. hafta programı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 15:51:00 -
Fenerbahçe Beşiktaş maçının hakemi kim? | Süper Lig 10. hafta programı

Derbi hangi gün? | Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Peki, maçı kim yönetecek?

Fenerbahçe Beşiktaş maçının hakemi kim? | Süper Lig 10. hafta programı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 10. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 29 Kasım Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.

27 Kasım Cuma:

19.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

28 Kasım Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

16.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

29 Kasım Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Şansalan

16.00 Aytemiz Alanyaspor- İttifak Holding Konyaspor: Bahattin Şimşek

16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

30 Kasım Pazartesi:

19.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Serkan Tokat

19.30 Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy

Karabağ Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Karabağ Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor

Karabağ Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yerli aşıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı.
Başkan Erdoğan'dan Bülent Arınç açıklaması
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Bülent Arınç açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın istifa kararı sonrası çarpıcı bir açıklama..
Türkiye ile Katar imzalıyor! Tarih verildi
Dünya

Türkiye ile Katar imzalıyor! Tarih verildi

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu, perşembe günü Türkiye ile Katar arasında 8'den fazla anlaşma imzalanacağını söyledi...
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay