Fenerbahçe-Beşiktaş maçında kim oynayacak? Fenerbahçe-Beşiktaş maçı 11’leri
Derbi 11’leri belli oldu mu? Süper Lig’in 17. Haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Futbolseverler derbi öncesinde iki takımın 11’lerini araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 11’leri belli mi?
Süper Lig’in 17.haftası Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine sahne olacak. Zorlu karşılaşma saat 19.00’da Ülker Stadı’nda oynanacak.
Fenerbahçe-Beşiktaş maçında kim oynayacak? Fenerbahçe-Beşiktaş maçı 11’leri
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11’leri şöyle:
Fenerbahçe: Berke, Serdar Aziz, Kim Min Jae, Samuel, Novak, Crespo, Sosa, Mesut Özil, İrfan Can, Berisha.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Can, Larin, Batshuayi.