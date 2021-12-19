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Spor Fenerbahçe-Beşiktaş maçında kim oynayacak? Fenerbahçe-Beşiktaş maçı 11’leri
Spor

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında kim oynayacak? Fenerbahçe-Beşiktaş maçı 11’leri

Derbi 11’leri belli oldu mu? Süper Lig’in 17. Haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Futbolseverler derbi öncesinde iki takımın 11’lerini araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 11’leri belli mi?

Yeniakit Publisher
2021-12-19 16:06:00 -
Fenerbahçe-Beşiktaş maçında kim oynayacak? Fenerbahçe-Beşiktaş maçı 11’leri

Süper Lig’in 17.haftası Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine sahne olacak. Zorlu karşılaşma saat 19.00’da Ülker Stadı’nda oynanacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında kim oynayacak? Fenerbahçe-Beşiktaş maçı 11’leri

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11’leri şöyle:

Fenerbahçe: Berke, Serdar Aziz, Kim Min Jae, Samuel, Novak, Crespo, Sosa, Mesut Özil, İrfan Can, Berisha.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Can, Larin, Batshuayi.

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