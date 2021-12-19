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Spor Fenerbahçe-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?
Spor

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Fenerbahçe-Beşiktaş maç sonucu | Süper Lig’in 17.haftası Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla noktalandı. Peki, derbi kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonucu

Yeniakit Publisher
2021-12-19 20:18:00 - 2021-12-19 20:55:33
Fenerbahçe-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig’in 17.haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Peki, kaç kaç kaç bitti?

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Zorlu mücadele saat 19.00’da başladı. Maç 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Fenerbahçe:  Berke, Min-Jae, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Osayi, Crespo, Zajc, Rossi, Mesut Özil, Berisha.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Pjanić, Can, Ghezzal, Larin, Batshuayi

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