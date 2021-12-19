Fenerbahçe-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?
Fenerbahçe-Beşiktaş maç sonucu | Süper Lig’in 17.haftası Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla noktalandı. Peki, derbi kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonucu
Süper Lig’in 17.haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Peki, kaç kaç kaç bitti?
Fenerbahçe-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?
Zorlu mücadele saat 19.00’da başladı. Maç 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Fenerbahçe: Berke, Min-Jae, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Osayi, Crespo, Zajc, Rossi, Mesut Özil, Berisha.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Pjanić, Can, Ghezzal, Larin, Batshuayi