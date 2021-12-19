Fenerbahçe – Beşiktaş maçı 2-2 berabere bitti
Fenerbahçe – Beşiktaş maçı 2-2'lik skorla berabere bitti. Maç sonunda Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'u istifaya çağırdı.
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'ye 3-2 mağlup olan Kanarya, rakibini yenerek ligin ilk yarısında kalan bölüm öncesinde moral depolamak istiyordu. Kartal ise Sergen Yalçın'ın istifasının ardından teknik direktör arayışları sırasında göreve getirilen 19 Yaş Altı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli yönetiminde ikinci maçına çıktı.
Fenerbahçe – Beşiktaş maçı ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Beşiktaş'ın 2. yarıda attığı 2. golle maç 2-2'lik skorla sonuçlandı. Maç sonunda Fenerbahçe taraftarı yönetime ve Ali Koç'a tepki gösterdi.