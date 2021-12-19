  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe – Beşiktaş maçı 2-2 berabere bitti
Spor

Fenerbahçe – Beşiktaş maçı 2-2 berabere bitti

Fenerbahçe – Beşiktaş maçı 2-2'lik skorla berabere bitti. Maç sonunda Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'u istifaya çağırdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 19:31:00 - 2021-12-19 21:03:44
Fenerbahçe – Beşiktaş maçı 2-2 berabere bitti

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'ye 3-2 mağlup olan Kanarya, rakibini yenerek ligin ilk yarısında kalan bölüm öncesinde moral depolamak istiyordu. Kartal ise Sergen Yalçın'ın istifasının ardından teknik direktör arayışları sırasında göreve getirilen 19 Yaş Altı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli yönetiminde ikinci maçına çıktı.

Fenerbahçe – Beşiktaş maçı ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş'ın 2. yarıda attığı 2. golle maç 2-2'lik skorla sonuçlandı. Maç sonunda Fenerbahçe taraftarı yönetime ve Ali Koç'a tepki gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay