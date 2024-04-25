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Spor Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini hakem Volkan Bayarslan yönetecek
Spor

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini hakem Volkan Bayarslan yönetecek

Yeniakit Publisher
2024-04-25 13:42:10 - 2024-04-25 13:42:10
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini hakem Volkan Bayarslan yönetecek

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi yaklaşırken, dev derbinin hakemi belli oldu.

Fenerbahçe Beşikaş mücadelesi ile Süper Ligde 34. hafta devam edecek. Sarı lacivertli ekip, 86 puanla ligde 2. sırada yer alırken, siyah beyazlı takım da 51 puanla 4. sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE BEŞİKTAÇ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ve Beşiktaş, 27 Nisan Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
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Derbinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

 

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