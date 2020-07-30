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Spor

Fenerbahçe Beko'nun hazırlık programı belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-30 12:59:44 -
Fenerbahçe Beko'nun hazırlık programı belli oldu

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın 2020-2021 sezonu öncesi hazırlık programı duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, takım 7 Ağustos Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapacağı idmanla sezonu açacak. 10-16 Ağustos'ta tarihlerinde Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa girecek sarı-lacivertliler, ilk hazırlık karşılaşmasını 28 Ağustos Cuma günü Beşiktaş ile oynayacak.

Fenerbahçe Beko, hazırlık sürecinde iki hazırlık turnuvasına katılacak. Bu turnuvaların maç programının ise daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Sarı-lacivertli ekibin, hazırlık dönemindeki programı şu şekilde:

7 Ağustos Cuma: Sezon açılışı-takım antrenmanı (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

10-16 Ağustos: Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri kampı

28 Ağustos Cuma: Fenerbahçe Beko-Beşiktaş (Hazırlık karşılaşması/Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

6 Eylül Pazar: Tofaş-Fenerbahçe Beko (Hazırlık karşılaşması/Bursa)

9-13 Eylül: Gloria Cup (Hazırlık turnuvası/Antalya)

18-20 Eylül: TÜBAD Turnuvası (Hazırlık turnuvası/Sinan Erdem Spor Salonu)


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