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Spor

Fenerbahçe Bekolu basketbolcu Malcolm Thomas, Bayern Münih'e transfer oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-28 12:39:04 -
Fenerbahçe Bekolu basketbolcu Malcolm Thomas, Bayern Münih'e transfer oldu

ANKARA (AA) - THY Avrupa Ligi ekiplerinden Bayern Münih, Fenerbahçe Beko'da forma giyen Malcolm Thomas'ı kadrosuna kattı.

Alman kulübü, 31 yaşındaki ABD'li pivot ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada ise, "Takımımızın formasını geçtiğimiz sezon başarıyla terleten Malcolm Thomas'a, Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Malcolm Thomas, sarı-lacivertli ekiple geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 12 maçta 2,9 sayı, 3,6 ribaunt ve 1,1 asist ortalamaları yakalamıştı.

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