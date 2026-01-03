  • İSTANBUL
Son Haberler

3 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi

3 Ocak 1931: Muhammet Geldiyev'in vefatı (Dil Bilimci)

Müslüman ülke adım adım bölünmeye doğru gidiyor

Bağdat Caddesi’nde "S Class" vurgun: 11 milyar lira ile sırra kadem bastı!

Somali: İsrail’in Somaliland kararı dünyanın dikkatini Filistin’den uzaklaştırmayı amaçlamaktadır

İran'dan Trump'a savaş ilanı gibi yanıt: "ABD üsleri meşru hedefimizdir!"

Türkiye küresel barışta kilit rol üstleniyor Uslu: Türkiye barış için sahada ve masada

Dünya 8,2 milyarı aştı: En kalabalık şehir artık Tokyo değil!

Avcılar Belediyesi'nden 43 bin şişelik alkol ihalesi: CHP zihniyeti yine şaşırtmadı!

İsrail'i ayakta tutan ünlü kişiler: 1. Sırada öyle bir isim var ki... O Yahudilerin nefreti ayyuka çıktı
Spor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Fenerbahçe BEKO’dan dev transfer hamlesi

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, son olarak Yunan ekibi AEK forması giyen Gabonlu pivot Chris Silva ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Beko, Gabonlu pivot Chris Silva'yı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. Silva kariyerinde; NBA'de Miami Heat, Sacramento Kings, Minnesota Timberwolves ve Dallas Mavericks'ta forma giyerken, Iowa Wolves, College Park Skyhawks, Piratas de Quebradillas, Mets de Guaynabo, Bnei Herzliya ve AEK takımlarında da mücadele etti.

2025-2026 sezonunda AEK formasıyla FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 5 maça çıkan Gabonlu oyuncu, 14.8 sayı, 8.0 ribaund, 1.8 asist ve 21 verimlilik puanı ortalamaları yakaladı.

Gabon Milli Takımı’nın formasını da giyen Chris Silva, FIBA AfroBasket Elemeleri’nde oynadığı 3 müsabakada 25.0 sayı, 14.7 ribaund, 4.0 asist ve 29.3 verimlilik ortalamalarıyla oynadı.

Silva ayrıca 2025-2026 sezonunda Basketbol Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en değerli oyuncusu seçildi.

Ali Koç, Saran'a ‘Güven tazele öyle gel’ dedi! Fenerbahçe yeniden seçime gidiyor

Gündem

Prime Fenerbahçe'nin eski yıldızı ameliyata alındı! 4 saat sürdü

Spor

Fenerbahçe Beko İspanya’da alev aldı: 108 sayı ve muhteşem galibiyet!

Spor

Samsunspor, Musaba’nın sözleşmesi feshetti

Spor

Almanya’da geniş yankı uyandıran bir sosyal medya paylaşımı! Türkiye küllerinden doğdu Almanya bürokrasiye gömüldü
Gündem

Almanya’da geniş yankı uyandıran bir sosyal medya paylaşımı! Türkiye küllerinden doğdu Almanya bürokrasiye gömüldü

Almanya’da geniş yankı uyandıran bir sosyal medya paylaşımı, Türkiye’nin devasa deprem felaketi sonrası sergilediği eşsiz başarıyı gözler ön..
Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor
Gündem

Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor

Elon Musk’ın sahibi olduğu xAI tarafından geliştirilen Grok adlı yapay zeka, CHP’li “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu'nu "hırsız" olarak ni..
Almanya'daki banka soygununda faşizm skandalı! Bankayı değil Türkleri soymuşlar
Gündem

Almanya'daki banka soygununda faşizm skandalı! Bankayı değil Türkleri soymuşlar

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Gelsenkirchen kentindeki Sparkasse bankasını Noel tatili sırasında soyan hırsızların açtığı 3 bin..
