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Spor Fenerbahçe Beko'da gözler Barcelona maçında
Spor

Fenerbahçe Beko'da gözler Barcelona maçında

Başantrenör Igor Kokoskov: "En iyi oyunumuzu oynayabilmek için hazır olabileceğimize inanıyorum"

Yeniakit Publisher
2020-11-11 12:20:27 -
Fenerbahçe Beko'da gözler Barcelona maçında

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı Başantrenörü Igor Kokoskov, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın deplasmanda Barcelona ile yapacakları maça iyi konsantre olmaları gerektiğini belirtti.

Sırp başantrenör, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Barcelona'nın güçlü bir kadroya sahip olduğunu aktararak, "Avrupa Ligi'ndeki en yetenekli ve derin kadrolardan biriyle karşılaşacağız. Bu takım şampiyonluğu kazanmak için kuruldu." ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın çok agresif ve iyi oynadığını vurgulayan Kokoskov, şunları kaydetti:

"Bence kendilerini, özellikle de iç sahada oynarken çok iyi hissediyorlar. Barcelona'ya büyük saygı duyuyoruz, ancak bu mücadeleye hazırlanmak ve konsantre olmak için yeterince zamanımız olduğunu düşünüyor, en iyi oyunumuzu oynayabilmek için hazır olabileceğimize inanıyorum. Barcelona'nın çok geniş bir rotasyonu var. Bunu da düşünerek 40 dakika boyunca konsantre kalabilmeliyiz."

Sarı-lacivertli oyuncu Jan Vesely ise deplasmanda zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "Mental olarak kendimizi bu karşılaşmaya hazırlamalıyız. Çok zor bir maç olacak. Barcelona'nın çok iyi bir kadrosu var. Özellikle Calathes'in de gelişiyle tüm pozisyonlarda harika oyunculara sahip oldular. Bu nedenle baştan sona sert oynayabilmeli ve 40 dakika boyunca konsantre olmalıyız. Maçın kilit noktası bu olacak, çünkü böyle bir takıma karşı bir saniye bile konsantrasyonunuzu yitirip dinlenemezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

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