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Spor Fenerbahçe Beko'da Fransız basketbolcu Westermann ile yollar ayrıldı
Spor

Fenerbahçe Beko'da Fransız basketbolcu Westermann ile yollar ayrıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 16:13:32 -
Fenerbahçe Beko'da Fransız basketbolcu Westermann ile yollar ayrıldı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda Fransız oyun kurucu Leo Westermann ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon başında sarı-lacivertli takıma transfer olan 28 yaşındaki basketbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Verdiği katkılardan dolayı teşekkür edilen Westermann'a kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Leo Westermann, THY Avrupa Ligi'nde 31, ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 21 maçta Fenerbahçe formasını giydi.

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