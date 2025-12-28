  • İSTANBUL
Fenerbahçe Beko'da Arturs Zagars şoku: Sakatlık raporu açıklandı!
Spor

Fenerbahçe Beko’da Arturs Zagars şoku: Sakatlık raporu açıklandı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fenerbahçe Beko’da Arturs Zagars şoku: Sakatlık raporu açıklandı!

Fenerbahçe Beko’nun Letonyalı gardı Arturs Zagars’ın, Manisa Basket maçında yaşadığı sakatlığın detayları belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, genç oyuncunun sağ hamstring kasında ikinci evre yaralanma tespit edildiği duyuruldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin son haftasında Manisa Basket ile karşılaşan Fenerbahçe Beko’da, galibiyet sevincine sakatlık gölgesi düştü. Mücadelenin ikinci çeyreğinde acı içinde kenara gelen ve maça devam edemeyen Arturs Zagars’ın sağlık durumu netleşti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arturs Zagars, dün oynanan Glint Manisa karşılaşmasında hamstring bölgesinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Medicana Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından sağ hamstring kasında ikinci evre yaralanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Arturs Zagars'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Basketbol Süper Ligi'nde dün yapılan mücadelede Zagars, ikinci çeyrekte sakatlanmış ve oyuna devam edememişti.

