Euroleague'de istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe Beko, ligin 6. haftasında Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geliyor. Basketbolseverler karşılaşma öncesi yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas basket maçı ne zaman Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas basket maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 5 haftada bir galibiyet elde ederken, 4 kez mağlup oldu. Deplasmanda oynadığı Real Madrid, Kızılyıldız mts, AX Armani Exchange Milan ve Maccabi FOX maçlarını kaybeden sarı-lacivertli takım, tek galibiyetini İstanbul'da Baskonia karşısında elde etti.

Avrupa'da 515. randevu

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 515. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 514 karşılaşmada 296 galibiyet elde ederken, 218 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 312 maça çıkan Fenerbahçe, 185 galibiyet alırken, 127 kez mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko ile Zalgiris arasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe Beko ile Zalgiris arasında mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak.