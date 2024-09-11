  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe Beko yeni transferini açıkladı
Spor

Fenerbahçe Beko yeni transferini açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-09-11 12:09:00 -
Fenerbahçe Beko yeni transferini açıkladı

Fenerbahçe Beko kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor. Sarı-Lacivertli ekip Kanadalı pivot Khem Brich’ü kadrosuna kattı.

Euroleague’de iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe Beko bir transferini daha açıkladı. Sarı lacivertliler, Kanadalı pivot Khem Birch'ü kadrosuna kattığını duyurdu. Yapılan resmi açıklamada son olarak Girona forması giyen oyuncu ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Kanadalı pivot daha önce Türkiye’de Uşak Sportif forması giymişti.

2017'den 2023'e kadar NBA'da Orlando Magic ve Toronto Raptors formaları giyen Khem Birch, geçen sezon İspanya ACB Ligi takımı Basquet Girona'da oynadı.

Girona ile 12 maça çıkıp 22.8 dakika ortalama süre alan Birch, 8.7 sayı ve 5.5 ribaund ortalamaları yakaladı.

Khem BircH, Fenerbahçe Beko’nun 7. transferi oldu. Sarı lacivertliler, Luka Samanic, Erten Gazi, Nicolo Melli, Devon Hall, Wade Baldwin IV, Bonzie Colson’ı kadrosuna katmıştı.

Siyasi iktidara sopa sallaya sallaya parayı götürüyorlardı... Koç’un ümidi kalmadı
Siyasi iktidara sopa sallaya sallaya parayı götürüyorlardı... Koç’un ümidi kalmadı

Ekonomi

Siyasi iktidara sopa sallaya sallaya parayı götürüyorlardı... Koç’un ümidi kalmadı

Fenerbahçe'nin gizli görüşmesi ifşa oldu!
Fenerbahçe'nin gizli görüşmesi ifşa oldu!

Spor

Fenerbahçe'nin gizli görüşmesi ifşa oldu!

Galatasaray'ı reddetmişti! Kostic neden Fenerbahçe'yi seçtiğini açıkladı
Galatasaray'ı reddetmişti! Kostic neden Fenerbahçe'yi seçtiğini açıkladı

Spor

Galatasaray'ı reddetmişti! Kostic neden Fenerbahçe'yi seçtiğini açıkladı

Fenerbahçe’de yeni transfer krizi! Maça çıkmadan ülkesine döndü… Kulüpten resmi açıklama geldi
Fenerbahçe’de yeni transfer krizi! Maça çıkmadan ülkesine döndü… Kulüpten resmi açıklama geldi

Spor

Fenerbahçe’de yeni transfer krizi! Maça çıkmadan ülkesine döndü… Kulüpten resmi açıklama geldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23