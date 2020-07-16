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Spor

Fenerbahçe Beko transferde hız kesmiyor!

Fenerbahçe Beko, Real Betis'te forma giyen A Milli basketbolcu Kenan Sipahi'yi transfer etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 13:37:00 -
Fenerbahçe Beko transferde hız kesmiyor!

Fenerbahçe Beko, yaz sezonundaki 6. transferini de bitirmek üzere.

1995 doğumlu Türk oyun kurucu, 2013-2015 yılları arasında Fenerbahçe‘de forma giymişti.

2014-15 sezonunda EuroLeague’de Final Four oynayan takımın da bir parçası olan Kenan, henüz 19 yaşındayken Maccabi Tel Aviv’le oynanan play-off serisinin 3. maçının son saniyelerinde Jeremy Pargo’ya karşı yaptığı savunmayla dikkatleri çekmişti.

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