Fenerbahçe Beko transferde hız kesmiyor!
Fenerbahçe Beko, Real Betis'te forma giyen A Milli basketbolcu Kenan Sipahi'yi transfer etti.
Fenerbahçe Beko, yaz sezonundaki 6. transferini de bitirmek üzere.
1995 doğumlu Türk oyun kurucu, 2013-2015 yılları arasında Fenerbahçe‘de forma giymişti.
2014-15 sezonunda EuroLeague’de Final Four oynayan takımın da bir parçası olan Kenan, henüz 19 yaşındayken Maccabi Tel Aviv’le oynanan play-off serisinin 3. maçının son saniyelerinde Jeremy Pargo’ya karşı yaptığı savunmayla dikkatleri çekmişti.