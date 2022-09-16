Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Nef basketbol takımları Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası final maçında karşılaşacak.İşte maçın detayları..
Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Nef basketbol takımları Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası final maçında karşılaşacak.İşte maçın detayları..
Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef basketbol takımları Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası final maçında karşı karşıya gelecek.
Dev derbinin ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı basketbolseverler tarafından araştırılıyor.
Turnuvada TOFAŞ, Gaziantep Basketbol, Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Nef mücadele etti. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda Fenerbahçe ve Galatasaray rakiplerini eleyerek finala kaldı.
Peki, Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef basketbol maçı ne zaman?
Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef maçı ne zaman?
Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef basketbol maçı 16 Eylül (bugün) saat 19.30'da oynanacak.Mücadele Tofaş Spor Kulübü'nün resmi Youtube kanalından naklen yayınlanacak.
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