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Spor Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova maçına odaklandı
Spor

Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova maçına odaklandı

Başantrenör Igor Kokoskov: - "Bu mücadelenin bizim için çok önemli bir meydan okuma olacağının farkındayız. Rakibimizin iyi ve birlikte oynamaya alışkın bir takım olduğunun bilincinde olarak, evimizde çok değerli bir maça çıkacak ve sezonun bu bölümü itibarıyla hangi seviyede olduğumuzu göreceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-10-13 16:04:08 -
Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova maçına odaklandı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov, Rusya'nın CSKA Moskova ile yarın karşılaşacakları maçla beraber hangi seviyede olduklarını göreceklerini söyledi.

THY Avrupa Ligi 3. hafta maçında CSKA Moskova'yı konuk edecekleri karşılaşma öncesi kulübün internet sitesine açıklamalarda bulanan Kokoskov, "Bu mücadelenin bizim için çok önemli bir meydan okuma olacağının farkındayız. Rakibimizin iyi ve birlikte oynamaya alışkın bir takım olduğunun bilincinde olarak, evimizde çok değerli bir maça çıkacak ve sezonun bu bölümü itibarıyla hangi seviyede olduğumuzu göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Rakibin THY Avrupa Ligi'nde tamamlanan son sezonun şampiyonu olduğunu hatırlan Sırp çalıştırıcı, "CSKA Moskova’nın çok fazla tecrübeli oyuncusu var. Kadrolarına yeni isimler de eklediler ve takıma yetenek kattılar. Dimitris İtudis Avrupa Ligi'nin en iyi koçlarından biri. CSKA uzun süredir aynı koçla çalışan ve aynı felsefeyle oynayan, çok tecrübeli bir ekip. Birlikte oynamaya alışkınlar ve kazanma DNA’sına sahipler." şeklinde konuştu.

Kokoskov, CSKA Moskova’nın favori olduğunu ancak kendi oyunlarına konsantre olacaklarını belirtti.


- Westermann: "CSKA Moskova kağıt üzerinde çok iyi bir takım"


Fenerbahçe Beko'nun Fransız basketbolcusu Leo Westermann da Avrupa Ligi'nin en iyi takımlarından biriyle karşılaşacaklarını aktardı.

CSKA Moskova'nın her sezon daha iyi kadroya sahip olduğunu aktaran Westermann, şöyle konuştu:

"Her sezon daha da iyi kadrolara sahip oluyorlar. Will Clyburn kadroya döndü ve Avrupa Ligi'nin en iyi oyuncularından ikisi olan Tornike Shengelia-Nikola Milutinov ikilisine sahipler. CSKA kağıt üzerinde çok iyi bir takım. Sert bir mücadele olacak. Maça hazırız ve fiziksel olarak üst seviye bir karşılaşma olacağını biliyoruz. Kazanmak istiyorsak bu sertlik seviyesine cevap verebilmeliyiz. Ben de sakatlıktan dönüş sürecimi yaşıyorum. Hafta sonunda iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Ama bu farklı bir seviye olacak. Mental ve fiziksel olarak bu karşılaşmaya hazır olmalıyım."

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