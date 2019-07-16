Fenerbahçe Beko, Berkay Candan ile sözleşme imzaladı Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 26 yaşındaki Berkay Candan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 26 yaşındaki Berkay Candan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, 26 yaşındaki forvet Berkay Candan ile iki yıllığına anlaştı. 22 Mayıs 1993 tarihinde dünyaya gelen ve basketbola Fenerbahçe altyapısında başlamış olan 2.05 boyundaki forvet Berkay Candan’ın, 2020-2021 sezonunun sonuna dek sarı-lacivertli formayla mücadele edeceği açıklandı.

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