Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı ne zaman niye ertelendi?
Basketbolseverler, Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçının neden ertelendiğini mücadelenin ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı.
15 Mart’ta oynanması gereken Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçının ertelendiği duyuruldu.
Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı ne zaman niye ertelendi?
THY Avrupa Ligi'nde oynanması gereken 26.hafta mücadelesi Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı ertelendi. 15 Mart Salı günü oynanması gereken mücadele koronavirüs vakaları sebebiyle ertelendi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Bayern Münih'te tespit edilen Kovid-19 vakaları nedeniyle müsabakanın ikinci kez ertelendiği belirtildi.
Açıklamada, Avrupa Ligi'nin karşılaşma için yeni bir tarih belirleyeceği aktarıldı. Mücadelenin satın alınan biletlerine ilişkin bilgilendirmenin ileriki günlerde yapılacağı kaydedildi.