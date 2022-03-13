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Spor Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı ne zaman niye ertelendi?
Spor

Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı ne zaman niye ertelendi?

Basketbolseverler, Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçının neden ertelendiğini mücadelenin ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 18:18:00 -
Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı ne zaman niye ertelendi?

15 Mart’ta oynanması gereken Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçının ertelendiği duyuruldu.

Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı ne zaman niye ertelendi?

THY Avrupa Ligi'nde oynanması gereken 26.hafta mücadelesi Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı ertelendi. 15 Mart Salı günü oynanması gereken mücadele koronavirüs vakaları sebebiyle ertelendi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Bayern Münih'te tespit edilen Kovid-19 vakaları nedeniyle müsabakanın ikinci kez ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, Avrupa Ligi'nin karşılaşma için yeni bir tarih belirleyeceği aktarıldı. Mücadelenin satın alınan biletlerine ilişkin bilgilendirmenin ileriki günlerde yapılacağı kaydedildi.

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