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Spor

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda genel menajer Maurizio Gherardini'nin sözleşmesi uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-29 13:08:32 -
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda genel menajer Maurizio Gherardini'nin sözleşmesi uzatıldı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda genel menajer Maurizio Gherardini'nin sözleşmesinin 2 sezon uzatıldığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, yeni sezon planlamaları kapsamında, 2014 yılından bu yana genel menajerlik görevini üstlenen Maurizio Gherardini'yle, sözleşmesinin iki sezon daha uzatılması konusunda anlaşmaya varmıştır. Fenerbahçe Beko'nun uzun süredir koruduğu istikrarın parke dışındaki mimarlarından olan ve 2017 yılında Avrupa Ligi tarafından 'Yılın Yöneticisi' seçilen Maurizio Gherardini, yeni sezonda da büyük başarılar için yola çıkacak olan takımımızda genel menajerlik görevini üstlenmeye devam edecektir. Bu anlaşmanın kulübümüz ve Genel Menajerimiz Maurizio Gherardini için hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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