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Fenerbahçe Baskonia maçı hangi kanaldan izlenir?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İspanya'nın Baskonia takımını konuk edecek. THY Euroleague'in 3. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında karşılaşacağı İspanyol ekibi Saski Baskonia'yı mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Şimdi gözler bu akşamki mücadeleye çevrildi. Peki Fenerbahçe - Baskonia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan izlenir?

17 Ekim 2019 Perşembe 20:31
Fenerbahçe Baskonia maçı hangi kanaldan izlenir?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İspanya'nın Baskonia takımını konuk edecek. THY Euroleague'in 3. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında karşılaşacağı İspanyol ekibi Saski Baskonia'yı mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Şimdi gözler bu akşamki mücadeleye çevrildi. Peki Fenerbahçe - Baskonia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan izlenir?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın sahasında İspanya'nın Baskonia ekibiyle karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe - Baskonia maçı Bein Sports'tan canlı yayınlanacak.

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda sezona kötü başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk iki maçında sırasıyla Real Madrid ve Kızılyıldız mts takımlarına yenildi.

Fenerbahçe - Baskonia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan izlenir?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2019-20 sezonu üçüncü hafta maçında Kirolbet Baskonia Vitoria-Gasteiz’i konuk ediyor. 17 Ekim Perşembe günü 20:45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Matej Boltauzer (Slovenya), Carmelo Paternico (İtalya) ve Gytis Vilius (Litvanya) üçlüsü yönetecek.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 20:31
  1. Fenerbahçe - Baskonia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan izlenir?
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