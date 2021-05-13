Fenerbahçe’de seçim ne zaman? Fenerbahçe’de başkanlık seçimi için geri sayım başladı. Sarı-lacivertli taraftarlar yeni başkanın ne zaman seçileceğini, genel kurulun ne zamana denk geldiğini araştırıyor. Fenerbahçe’de başkan ne zaman seçilecek?

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 29-30 Mayıs 2021 tarihlerinde, saat 10.30’da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, 5-6 Haziran 2021 tarihlerinde aynı yer ve saatte ve aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir. Tüzüğümüzün 25/2 Maddesi gereğince, Genel Kurul Giriş Kartları, soyadı sırasına göre tanzim edilmiş olarak toplantı mahallinde dağıtılacağından, üyelerimizin giriş kartlarını soyadlarına isabet eden müracaat masalarından temin etmelerini rica ederiz” denildi.