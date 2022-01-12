Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan zehir zemberek sözler

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne yöneticilerle birlikte gelen Başkan Ali Koç, yaşanan kötü gidişat nedeniyle futbolculara uyarılarda bulundu. Başkan Koç'un oyuncularla bire bir görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

"Eğer buradaysanız vazgeçme, bırakma, boş verme lüksünüz yok"

Ali Koç, futbolcular ve teknik ekibe yaptığı konuşmada, "Bu olumsuz duruma birlikte geldik, Fenerbahçe'yi buradan çıkaracak olan bizleriz. Bireysel olarak hepiniz üst düzey oyuncularsınız ancak ne yazık ki takım olamadık. Kimsenin kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Eğer buradaysanız vazgeçme, bırakma, boş verme lüksünüz yok. Eğer vazgeçen varsa hemen söylesin yollarımızı ayıralım. Burada olmak ve bu formayı taşımak istiyorsanız gereken sorumluluğu alıp durumun ciddiyetinin farkında olduğunuzu gösterin." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli ekibin kadrosunda deneyimli ve gelecek vadeden isimlerin yer aldığını belirten Ali Koç, herkesin birbirine destek olarak bu takımı ayağa kaldırması gerektiğine vurgu yaptı.

"Zorlukları birlikte aşacağız"

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın Süper Lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda en iyi şekilde mücadele etmesi gerektiğinin altını çizen başkan Koç, "Bu süreçte taraftarlarımızı kırdık, üzdük ve onların bizlere olan desteklerinde azalma yaşıyoruz. Her şeyin farkındayız. Ancak takımımız için hepimiz sorumluluğu üstlenip tüm bu zorlukları da birlikte aşacağız." değerlendirmesinde bulundu.