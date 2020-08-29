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Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftarlarla kahvaltıda bir araya geldi
Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftarlarla kahvaltıda bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-08-29 15:00:03 -
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftarlarla kahvaltıda bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, taraftarlarla kahvaltıda buluştu.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Yaşayan Stat Projeleri kapsamında Ali Koç ve yönetici Simla Türker Bayazıt, Ülker Stadı'ndaki kahvaltıda 200 taraftarı konuk etti.

Yedek kulübelerinin önünde tamamen sosyal mesafe, hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilen kahvaltıda, futbol A takımı idari menajeri Volkan Ballı ve ailesi de yer aldı.

Etkinliğe katılan üyelerden Can Elvan’ın doğum günü de kesilen pasta ile kutlandı.


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