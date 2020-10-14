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Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bu yapılan skandal
Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bu yapılan skandal

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "4 hafta geçti, milli ara geçti bir ödeme yapıldı. Bu ödemenin mevcut şartname koşulları çerçevesinde yapıldığı takdirde ilk ödeme 140 milyon dolar olmalı. Bize yapılan ödeme 365 milyon TL, yani 45 milyon dolar. Yüzde 35 ödeniyor. Skandal... Biz durumdan rahatsızız." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 18:17:00 -
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bu yapılan skandal

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında yayıncı kuruluş ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasındaki görüşmeleri ve yayıncının son teklifini açıkladı.

Ali Koç'un yayıncı kuruluş ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Yayıncı kuruluş ile kriz var. Uzadıkça Anadolu kulüpleri etkilenecek. En büyük gelirleri yayıncıdan geliyor. Federasyon ile yayıncı arasında garip bir ilişki var. 250 milyon Dolar konuşuluyor toplam. Bunu kabul etme lüksü dahi yok. Mevcut kontrat şartının aynen devam etmesini istiyoruz.

'140 yerin 35 ödeniyor, skandal'

4 hafta geçti, milli ara geçti bir ödeme yapıldı. Bu ödemenin mevcut şartname koşulları çerçevesinde yapıldığı takdirde ilk ödeme 140 milyon dolar olmalı. Bize yapılan ödeme 365 milyon TL, yani 45 milyon dolar. Yüzde 35 ödeniyor. Skandal... Biz durumdan rahatsızız.

Bundan sonraki yayın ihalesinde kulüplerin onay vermeyeceği sistem olmayacak. Kulüpler sistemin içinde olmalı."

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