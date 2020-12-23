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Spor Fenerbahçe- Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?
Spor

Fenerbahçe- Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahça, Ülker Stadyumu'nda Medipol Başakşehir'le karşılaşacak. Fenerbahçe- Başakşehir maçını seyretmek isteyen futbolseverler Fenerbahçe- Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? Fenerbahçe- Başakşehir maçı ilk 11 belli oldu mu? gibi detayları merak ediyor. İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-12-23 18:33:00 -
Fenerbahçe- Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Sarı lacivertli takım, 14. hafta müsabakasında evinde Medipol Başakşehir’i konuk ediyor. Süper Lig’de bu sezon sahasında oynadığı üç maçı kaybeden Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe Medipol Başakşehir ile çok çok kritik bir 90 dakikaya çıkıyor.

Fenerbahçe- Başakşehir maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe - Başakşehir maçı 23 Aralık Çarşamba günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe- Başakşehir maçı ilk 11 belli oldu mu?

FENERBAHÇE: Altay, Nazım Sangare, Tisserand, Serdar Aziz, Novak, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Sinan Gümüş, Thiam, Kemal Ademi

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Deniz Türüç, Chadli, Crivelli

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