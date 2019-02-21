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Fenerbahçe, Avrupa’ya veda etti

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Rus ekibi Zenit ile karşılaştı.

21 Şubat 2019 Perşembe 22:52
Fenerbahçe, Avrupa’ya veda etti

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Rus ekibi Zenit ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile sonuçlanırken, sarı-lacivertli ekip Avrupa’ya veda etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada Tolgay’ın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Moses’in şutu auta gitti.


64. dakikada Driussi’nin pasında ceza yayı üzerinde Azmoun’un vuruşunda kaleci Harun topu kornere çeldi.


69. dakikada Ayew’in hatalı geri pasında Azmoun topu Mak’a aktardı. Kaleci Harun ile karşı karşıya kalan Mak’ın şutunda Harun topu kornere tokatladı.


76. dakikada Artem Dzyuba’nın ara pasında Mehmet Topal’ın müdahale edemediği topu alan Azmoun, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1



Stat: Krestovsky


Hakemler: Michael Oliver xx, Stuart Burt xx, Simon Bennett xx


Zenit: Andrei Lunev xxx, Branislav Ivanovic xxx, Igor Smolnikov xx, Aleksandr Anyukov xx, Yaroslav Rakitskyi xx, Hernani Junior x (Robert Mak dk. 56 x), Wilmar Barrios xx, Magomed Ozdoev xx, Artem Dzyuba xxx (Musaev dk. 88 ?), Serdar Azmoun xxx (Zabolotny dk. 80 ?), Sebastian Driussi xxx


Yedekler: Mikhail Kerzhakov, Luis Neto, Elmir Nabiullin, Matias Kranevitter


Teknik Direktör: Sergei Semak


Fenerbahçe: Harun x, Sadık x, Şener x, Hasan Ali x (İsmail dk.67 x), Skrtel x, Jailson x (Slimani dk. 80 ?), Eljif Elmas x, Mehmet Topal xx, Moses xx, Alper x (Tolgay dk. 46 xx), Ayew x


Yedekler: Volkan Demirel, Neustadter, Abdulcebrail Akbulut, Frey


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Goller: Ozdoev (dk. 4), Azmoun (dk. 37 ve 76) (Zenit), Mehmet Topal (dk. 43) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Azmoun, Hernani Junior, Barrios (Zenit), Alper Potuk, Skrtel, Tolgay, Eljif Elmas (Fenerbahçe)

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 22:52
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