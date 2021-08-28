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Spor Fenerbahçe Avrupa Ligi maçları ne zaman? 2021 Fenerbahçe Avrupa Ligi fikstürü! FB Avrupa Ligi maç saati
Spor

Fenerbahçe Avrupa Ligi maçları ne zaman? 2021 Fenerbahçe Avrupa Ligi fikstürü! FB Avrupa Ligi maç saati

Fenerbahçe Avrupa fikstür 2021. Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi rakiplerinin belli olmasından sonra Avrupa Ligi Fenerbahçe fikstürü de açıklandı. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? Fenerbahçe Avrupa Ligi 2021 maçları ne zaman başlayacak? Fenerbahçe, Avrupa Ligi Olympiakos, Frankfurt ve Antwerp ile eşleşti. Peki Frankfurt-Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe-Antwerp maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-08-28 12:33:00 -
Fenerbahçe Avrupa Ligi maçları ne zaman? 2021 Fenerbahçe Avrupa Ligi fikstürü! FB Avrupa Ligi maç saati

Fenerbahçe Avrupa Ligi fikstürü 2021! Kulüpler düzeyinde HJK Helsinki’yi eleyen Fenerbahçe ile Randers’i mağlup eden Galatasaray, Avrupa Ligi gruplarında Türkiye’yi temsil edecek. İstanbul’da çekilen kura sonucunda Avrupa Ligi’nde Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri de belli oldu. Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde  rakipleri belli oldu. Buna göre, Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Olympiakos, Frankfurt ve Antwerp ile eşleşirken, ile mücadele edecek.

Fenerbahçe Avrupa Ligi fikstürü 2021

2021 Fenerbahçe Avrupa Ligi fikstürü

2021 Avrupa Ligi Fenerbahçe fikstür, FB taraftarı tarafından merak ediliyordu. UEFA tarafından Avrupa Ligi Fenerbahçe fikstür açıklandı. Peki Avrupa Ligi Fenerbahçe maçları ne zaman saat kaçta oynanacak?

Frankfurt-Fenerbahçe maçı ne zaman? 

16 Eylül 22.00 | Frankfurt-Fenerbahçe maçı

Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman saat kaçta?

30 Eylül 19.45 | Fenerbahçe-Olympiakos maçı

Fenerbahçe-Antwerp maçı ne zaman?

21 Ekim 19.45 | Fenerbahçe-Antwerp maçı

Antwerp-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

4 Kasım 22.00 | Antwerp-Fenerbahçe maçı

Olympiakos-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

25 Kasım 22.00 | Olympiakos-Fenerbahçe maçı

Fenerbahçe-Frankfurt maçı ne zaman saat kaçta?

9 Aralık 19.45 | Fenerbahçe-Frankfurt maçı

Avrupa Ligi maçları ne zaman 2021?

İki turnuvada da grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Villarreal'in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak. Avrupa Konferans Ligi final maçı 25 Mayıs 2022'de Tiran'da bulunan Ulusal Arena'da oynanacak.

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