Fenerbahçe Avrupa defterini kapattı
Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında deplasmanda Slavia Prag'a 3-2'lik skorla yenilerek elendi.
Slavia Prag ile Fenerbahçe, Sinobo Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı 3-2 kaybeden Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti.
Çekya ekibine galibiyeti getiren golleri, 19. dakikada Schranz, 27. ve 63. dakikalarda Sor kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri ise 39. dakikada Mert Hakan Yandaş ve 90. dakikada Berisha'dan geldi.
Slavia Prag, İstanbul'da oynanan ilk maçta da Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etmişti.