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Spor Fenerbahçe aradığı golcüyü nihayet buldu! Teklif verildi: Cevap ne olacak?
Spor

Fenerbahçe aradığı golcüyü nihayet buldu! Teklif verildi: Cevap ne olacak?

Yeniakit Publisher
2023-11-28 13:14:00 -
Fenerbahçe aradığı golcüyü nihayet buldu! Teklif verildi: Cevap ne olacak?

Salernitanalı Erik Botheim’ın menajeri, Norveçli yıldızı Fenerbahçe’ye teklif etti. Michy Batshuayi takımdan ayrılırsa görüşmeler hız kazanacak. Detaylar haberimizde...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Sarı-Lacivertliler, İtalyan ekibi Salernitana'da forma giyen 23 yaşındaki golcü Erik Botheim ile temasa geçti.

İtalyan ekibinden devre arasında ayrılmak isteyen Norveçli santrforun menajeri, oyuncusunu Sarı-Lacivertliler'e teklif etti. Fenerbahçe Yönetimi'nin henüz teklife cevap vermediği ve oyuncunun transfer şartlarını masaya yatırdığı belirtildi.

LİSTE BAŞI BOTHEIM
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kanarya, Ocak ayında Batshuayi'nin takımdan ayrılması durumunda kadrosuna bir forvet ekleyecek. Bu mevki için birçok isimle görüşen Fenerbahçe'nin Botheim'ı da listenin başına yazdığı öğrenildi.

BU SEZON NE YAPTI?

2022 yılında Rus ekibi Krasnodar'dan Salernitana'ya bedelsiz olarak transfer olan Erik Botheim bu sezon 13 haftası geride kalan ligde sadece 7 maçta görev yapabildi. Norveçli golcünün ligde 90 dakika sahada kaldığı maç ise yok. Son 7 karşılaşmada ise sadece 9 dakika görev aldı. 3.5 milyon Euro değeri olan Botheim daha önce Bodo Glimt, Rosenborg, Lyn ve Stabaek gibi takımların da formasını giydi.

G.SARAY'A DA YAZILDI!

Norveçli golcü Erik Botheim'ın ismi Galatasaray ile de anılmıştı. Norveçli golcünün menajeri Solbakken'in İstanbul'a geldiği ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in otelinde kaldığı da iddia edilmişti.

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