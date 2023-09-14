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Spor Fenerbahçe, aradığı futbolcuyu İngiltere'den buldu
Spor

Fenerbahçe, aradığı futbolcuyu İngiltere'den buldu

Yeniakit Publisher
2023-09-14 04:07:00 -
Fenerbahçe, aradığı futbolcuyu İngiltere'den buldu

6 numara transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Belçikalı orta saha oyuncusu Leander Dendoncker için kulübü Aston Villa'ya teklif yaptığı ve Aston Villa'nın bu teklifi kabul edeceği iddia edildi.

6 numara transferi için kolları sıvayan Fenerbahçe'nin Leander Dendoncker için Aston Villa'ya yaptığı teklifin İngiliz kulübü tarafından kabul edileceği öne sürüldü.

Teklif yapıldı

İngiliz basınından Football Insider'in haberine göre, Aston Villa, sarı-lacivertlilerin Leander Dendoncker için yaptığı teklifi kabul edecek.

Geçen sezon 26 maça çıktı

Belçikalı ön libero, geçtiğimiz sezon Wolverhampton'dan Aston Villa'ya 15 milyon euroya transfer olmuştu. 28 yaşındaki yıldız, Aston Villa formasıyla geçtiğimiz sezon 26 resmi maça çıktı.

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