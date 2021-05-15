Fenerbahçe aradan sıyrılma peşinde
Fenerbahçe, Süper Lig’in 42. ve son haftasında bugün Kayserispor’a konuk olacak.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda oynanacak mücadele, saat 20.30’da başlayacak. Fenerbahçe’nin şampiyon olabilmesi için Kayserispor’u yenmesi ve rakipleri Beşiktaş ile Galatasaray’ın mücadelelerini kaybetmesi gerekiyor. Sarı-lacivertlilerde 4 futbolcu, çeşitli nedenlerle Kayserispor’a karşı forma giyemeyecek. Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan İrfan Can, Sinan Gümüş ve Diego Perotti’nin yanı sıra sarı kart cezalısı Gökhan Gönül, takımını yalnız bırakacak. Sakatlıklarını atlatan Altay Bayındır, Nazım Sangare ve Sadık Çiftpınar’ın durumlarına ise maç saatinde Emre Belözoğlu karar verecek.