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Spor

Fenerbahçe ara vermedi

Süper Lig’in 29.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 15:31:21 -
Fenerbahçe ara vermedi

Süper Lig’in 29. haftasında cumartesi günü evinde Yeni Malatyaspor’u konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.


Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenmanı dün 2-0 kaybedilen Kasımpaşa maçında forma giyen oyunlar rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı pas çalışması ve dar alanda yaptıkları çift kale maçla noktaladı.


Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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