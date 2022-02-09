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Spor Fenerbahçe ara transfer listesi: FB son dakika transfer haberleri
Spor

Fenerbahçe ara transfer listesi: FB son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe gelenler gidenler 2022! Futbolda ara transfer dönemi sona erdi. Futbolseverler ise Fenerbahçe’nin hangi futbolcuları renklerine bağladığını araştırmaya başladı. Peki, hangi futbolcular Fenerbahçe’den ayrıldı?

Yeniakit Publisher
2022-02-09 20:07:00 -
Fenerbahçe ara transfer listesi: FB son dakika transfer haberleri

Bu sezon istediği istikrarı sağlayamayan Fenerbahçe’nin ara transferde kimleri renklerine bağladığı merak ediliyor.

Fenerbahçe ara transfer listesi: FB son dakika transfer haberleri

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için sona ererken, Süper Lig'de 3 ekip dışında takımlar kadrolarını güçlendirmeye çalıştı. Transfer yasağı bulunan Altay'ın yanı sıra Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor da kadrosuna takviye yapmadı. Fenerbahçe ise yalnızca sezon başında Watford'a gönderdiği Ozan Tufan'ı kadrosuna geri çağırdı.

Gelenler: Ozan Tufan (Watford) (Kiralıktan geri geldi)

Gidenler: Sinan Gümüş (Sözleşme feshi), Fatih Yiğit Şanlıtürk (Ümraniyespor), Max Meyer (Midtjlland-kiralık), Allahyar Sayyadmanesh (Hull City-kiralık), Muhammed Gümüşkaya (Giresunspor-kiralık)

Galatasaray ara transfer döneminde kimleri aldı? Galatasaray gelenler gidenler 2022
Galatasaray ara transfer döneminde kimleri aldı? Galatasaray gelenler gidenler 2022

Spor

Galatasaray ara transfer döneminde kimleri aldı? Galatasaray gelenler gidenler 2022

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