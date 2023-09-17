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Spor Fenerbahçe - Antalyaspor CANLI ANLATIM
Spor

Fenerbahçe - Antalyaspor CANLI ANLATIM

Yeniakit Publisher
2023-09-17 17:05:00 - 2023-09-17 17:16:43
Fenerbahçe - Antalyaspor CANLI ANLATIM

Fenerbahçe ile Antalyaspor Süper Lig 5. hafta maçında karşı karşıya geliyor.

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11' Antalyaspor, ceza sahası çizgisinin hemen önünden serbest vuruş kazandı.

10' Sağdan Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Dzeko'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

6' Antalyaspor maça baskılı başladı!
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4' Fenerbahçe'de sakatlanan Cengiz yerini İrfan Can'a bıraktı.

3' Antalyaspor gole çok yaklaştı! Ceza sahası sağ çaprazdan şutunda kale önünde Erdal'ın topuk vuruşunda Serdar Aziz topu çizgiden son anda çıkardı. 

1' Müsabaka başladı!

İLK 11'LER:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar, Becao, Ferdi, Zajc, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko

Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Veysel Sarı, Güray Vural, Dario Saric, Ufuk Akyol, Sander Van de Streek, Gerrit Holtmann, Adam Buksa, Sam Larsson

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