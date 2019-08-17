Fenerbahçe Angelo Ogbonna transferinde sona geldi! West Ham'ın italyan savunma oyuncusu Ogbonna'yı transfer listesine alındı.

Fenerbahçe'de Skrtel'in takımdan ayrılmasından sonra boşalan stoper mevkisini doldurmak isteyen sarı lacivertliler düğmeye bastı. West Ham'da forma giyen İtalyan stoper Ogbonna için İngiliz kulübüne satın alma opsiyonlu bir teklif yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'de West Ham bu transfer izin verirse imzalar atılacak. Comolli randevu istedi WEST Ham United'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmak için hazırlık yapan Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin İngiliz yöneticilerden randevu aldığı ifade ediliyor. Yapılacak görüşmeler sonrası oyuncu ikna edilirse önümüzdeki hafta imzalar atılacak. Sürekli oynamak istiyor WEST Ham'ın teknik patronu Pellegrini'nin onay vermesi durumunda Ogbonna İstanbul'a çağrılacak. Takımında yedek olan Ogbonna da sürekli forma giyeceği bir takıma gitmek istiyor.

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