Fenerbahçe, altyapısındaki oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı Transferlere hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, futbol altyapısından yetiştirdiği Okan Turp ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Kulübü, futbol altyapısından yetiştirdiği Okan Turp ile sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2000 doğumlu savunma oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, "Genç futbolcumuza çubuklu formayla uzun ve başarılı yıllar diliyoruz." denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.