Fenerbahçe, altyapısındaki oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı
Transferlere hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, futbol altyapısından yetiştirdiği Okan Turp ile profesyonel sözleşme imzaladı.10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:51
Fenerbahçe Kulübü, futbol altyapısından yetiştirdiği Okan Turp ile sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2000 doğumlu savunma oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Genç futbolcumuza çubuklu formayla uzun ve başarılı yıllar diliyoruz." denildi.
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