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Fenerbahçe, altyapısındaki oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı

Transferlere hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, futbol altyapısından yetiştirdiği Okan Turp ile profesyonel sözleşme imzaladı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:51
Fenerbahçe, altyapısındaki oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Kulübü, futbol altyapısından yetiştirdiği Okan Turp ile sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2000 doğumlu savunma oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Genç futbolcumuza çubuklu formayla uzun ve başarılı yıllar diliyoruz." denildi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:51
  1. Fenerbahçe
  2. futbol altyapısı
  3. Okan Turp
  4. profesyonel sözleşme

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