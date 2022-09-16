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Spor Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı yayın bilgileri
Spor

Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı yayın bilgileri

Süper Lig’te 7. haftanın kapanış maçı Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında oynanacak. Karşılaşmada Hüseyin Göçek düdük çalacak. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maçın biletleri satışa çıktı. Peki, Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı yayın bilgileri!

Yeniakit Publisher
2022-09-16 19:30:00 -
Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı yayın bilgileri

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Alanyaspor maçı 18 Eylül Pazar günü saat 20.00’de başlayacak. Maç, beIN Sports HD1'de canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER!

FENERBAHÇE: Altay, Szalai, Peres, Ferdi, Osayi, Zajc, Crespo, Arda Güler,

İrfan Can, Diego Rossi, Serdar Dursun

ALANYASPOR: Runarsson, Furkan, Khadim, Balkovec, Pereira, Doumbia,

Umut, Lusamba, Eduardo, Efecan, Diedhou

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

Fenerbahçe Alanyaspor maçı biletleri Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla da genel satışa sunulacak. Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden yapılacak.

Bilet fiyatları şöyle:

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 180,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 220,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 250,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 330,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 360,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 400,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 450,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 570,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok:730,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 880,00 TL

Maraton Alt E Blok: 1,100,00 TL

Fenerium Alt Avis E Blok: 3,800,00 TL

Misafir Tribünü: 200,00 TL

 

 

 

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